Украина предлагает России провести обмен пленными 5 января

Украинская сторона инициирует проведение 27 декабря видеоконференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где предложит провести освобождение удерживаемых лиц в формате «22-22» и «72-19» 5 января.

Об этом на странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко после совещания с участием представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука и членов гуманитарной подгруппы.

«По результатам совещания вышли на ОБСЕ с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных», – сообщила политик. Также она отметила, что украинская сторона направила ОБСЕ очередное предложение.

«Мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Украина готова к более широкому компромиссу – ради освобождения наших ребят – и на практике это демонстрирует. Также мы готовы немедленно передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине», – подчеркнула Геращенко.

«Мы выражаем большое сожаление, что из-за отказа РФ и ОРДЛО сорвалось предложенное украинской стороной освобождение заложников на 27 декабря. Но не опускаем руки, предлагаем ОБСЕ собрать все стороны и 27-го на видеоконференции обсудить новые инициативы. Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в церковь и помолиться за мир», – заключила она.