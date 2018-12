Трамп назвал себя самым жестким президентом США по отношению к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что действует жесте всех американских президентов в отношении России и Китая.

"Никогда не было президента, более жесткого (но справедливого) по отношению к Китаю и России. Никогда, просто посмотрите на факты. Фейковые СМИ усердно стараются обрисовать противоположную картину", – написал Трамп в Twitter 21 декабря.

There has never been a president who has been tougher (but fair) on China or Russia – Never, just look at the facts. The Fake News tries so hard to paint the opposite picture.