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21.12.2018 19:00
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Мебельный салон «Ангстрем» уникального формата открылся в ТЦ «Балканский»

Мебельный салон «Ангстрем» уникального формата открылся в ТЦ «Балканский»

Компания «Ангстрем»

Первый в России мебельный салон «Ангстрем» в новом дизайнерском решении приглашает в гости жителей Санкт-Петербурга. Концепция «Живите по-своему!» нашла отражение в визуальном оформлении салона и его фирменном стиле.

Торговый зал представляет собой интерактивную выставку, разделенную на две зоны: современной мебели и классической. Теперь гости магазина имеют возможность не только визуально оценить характеристики образцов мебели, но и лично убедиться в их функциональности и качестве.

К примеру, в гостиной можно с удобством расположиться на диване, кресле или поработать на ноутбукеза небольшим приставным столиком из новой коллекции «Ангстрем», – «Магнум» в модном стиле Loft. Рабочая зона в салоне представлена столовой группой в виде большого стола, который служит местом для проведения встреч и обсуждения проектов за чашкой ароматного кофе, а большое окно с видом на лес пробуждает приятные ассоциации и мечты.

Столовая с живописным видом из окна/ Компания «Ангстрем»
Столовая с живописным видом из окна/ Компания «Ангстрем»

По всему пространству магазина акцентами расставлены оригинальные предметы интерьера, которые привлекают внимание, отвечают последним трендам в дизайне, вызывают положительные эмоции. Вместе они демонстрируют разнообразие ассортимента и создают уютную атмосферу в салоне.

Обновленный магазин «Ангстрем» – это место, где каждый может стать дизайнером и воплотить свои идеи в жизнь. Магазин расположен по адресу: ул, Балканская, д. 17, (ТРК «Балканский», МЦ «12 Стульев», 1 эт, секция С2).

Уютная гостиная для обсуждения проектов/ Компания «Ангстрем»
Уютная гостиная для обсуждения проектов/ Компания «Ангстрем»

Евгения Брылева, руководитель отдела развития компании «Ангстрем»: «Обновленный салон «Ангстрем» – не просто магазин мебели в его привычном понимании. Это современное пространство, попадая в которое, клиенты чувствуют атмосферу уюта, заряжаются желанием перенести ее в свой дом. Салон продуман дизайнерами буквально до мелочей: соблюдена эргономика пространства, правильно подобрано освещение, каждая мебельная зона максимально приближена к реальному жилому помещению».

Мебельный холдинг «Ангстрем»

www.angstrem-mebel.ru

 

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Компания «Ангстрем»
21.12.2018 19:00

Мебельный салон «Ангстрем» уникального формата открылся в ТЦ «Балканский»

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