Вылетевший из Петербурга бизнес-джет аварийно сел в Риге. У самолета возникли проблемы с шасси

Чартерный самолет рейсом Петербург – Вена запросил вынужденную посадку в аэропорту Риги. Командир воздушного судна пожаловался на проблемы со стойкой шасси.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти часов вечера по московскому времени 21 декабря в Риге экстренно приземлился самолет Cessna с бортовым номером T7-APP. Он выполнял рейс Санкт-Петербург – Вена, на борту находилась делегация предпринимателей. Самолет успешно приземлился в Риге.

Бизнес-джет принадлежит бермудской авиакомпании ArtJet. Она входила в список уполномоченных перевозчиков ЧМ-2018 для выполнения нерегулярных (вне коммерческого расписания) полетов в целях перевозки иностранных зрителей.

По данным сервисов слежения за воздушными судами, T7-APP регулярно видят в аэропорту Вены.