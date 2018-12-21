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21.12.2018 18:04
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Рынок жилой недвижимости - перспективы инвестора

Инвесторы на рынке жилой недвижимости всегда использовали две схемы получения доходности: покупку на этапе котлована с последующей перепродажей или покупку для последующей сдачи в аренду.

Рынок жилой недвижимости - перспективы инвестора

ПСК

Сейчас многие прибегают ко второму формату инвестиций. В теории неплохо, но на деле это невыгодный актив. Возьмем, к примеру, небольшую однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге в комфортном удалении от метро. Её стоимость окажется в районе 4 млн руб. Цена аренды такого жилья предположительно будет находиться на уровне 20-22 тыс. руб. в месяц. Это ориентировочно 0,5% от стоимости объекта в месяц. А если вы платите налоги, то и того меньше. Так не проще ли положить деньги на счёт и спать спокойно, избавив себя от необходимости искать арендаторов?

Значит ли это, что на инвестициях в жилую недвижимость можно ставить крест? А вот и нет.

Апартаменты – один из ответов на инвестиционный вопрос.

У появившегося сравнительно недавно формата апартаментов есть два принципиальных отличия: цена и программа доходности.

Апартаменты всегда дешевле аналогичного жилья в многоквартирных домах. Пример: однокомнатные апартаменты площадью 33,5 кв. м в комплексе Like у площади Мужества стоят 3,5 млн руб., а квартира аналогичной площади в том же районе – в среднем 4,3 млн руб.*

«Есть ипотека!» – скажут покупатели жилья и будут правы. Но и у апартаментов есть ипотека. Концепция проекта Like такова, что он занимает нишу универсального апарт-комплекса: для инвесторов и для собственного проживания. Его, как хороший жилой комплекс, аккредитовали восемь банков с 40 программами. Выбор из такого количества программ предлагает оптимальное решение для заёмщика: инвестора или будущего жителя.

Программы доходности

Второе ключевое отличие апартаментов – наличие программ доходности. Их разрабатывает профессиональная управляющая компания, «играющая» за инвесторов. Её прибыль зависит исключительно от корректности оценки коммерческого потенциала апарт-комплекса и спроса со стороны арендаторов. Кроме этого, программы доходности подразумевают индексацию, а значит инфляция не «съедает» прибыль.

Наконец, управляющая компания сэкономит время и нервы собственника на поиск арендаторов и проследит за сохранностью апартаментов.

В сухом остатке

Современный рынок жилой недвижимости предоставляет одну из стратегий вложений – апартаменты. Поддержка в лице управляющей компании позволяет довольно точно прогнозировать возврат средств и доход.

Если у вас остаются вопросы про апартаменты, программы, условия или вы хотите узнать больше о Like, обращайтесь в отдел продаж по телефону: (812) 747-86-72. Ход строительств и новости в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/psk.like

*по данным сайта spbguru.ru

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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