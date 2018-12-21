Путин позвонил Беглову лично после вопроса Андреевой. Врио губернатора отчитался ей и подарил цветы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что после общения с дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой президент Владимир Путин позвонил ему лично и потребовал доложить о решении проблем абсолютно всех дольщиков. Глава города пообещал разобраться с этим за 2 года.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», об этом сам Беглов рассказал Алле Андреевой в ходе встречи в Смольном 21 декабря. Кроме того, он пообещал, что в 2020 году будут решены вопросы со всеми, кто сегодня официально числится в реестре пострадавших дольщиков. Там сейчас 1199 человек.

Ранее Алла Андреева покинула совещание в Смольном, заявив, что ей была обещана личная встреча с Бегловым. Общение главы города и дольщицы при журналистах закончилось тем, что врио губернатора подарил Андреевой букет цветов. После этого разговор продолжился без прессы.

20 декабря дольщица ГК «Город» Алла Андреева обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. При этом она заявила, что дома в «сыром» виде принимают в эксплуатацию вице-губернатор Игорь Албин и бывший главный федеральный инспектор по Петербургу, а ныне глава Горизбиркома Виктор Миненко.

Владимир Путин пообещал, что Беглов встретится с Андреевой, после чего ее пригласили в Смольный. Игорь Албин заявил, что не собирается работать с Аллой Андреевой.

Финансовое положение группы компаний «Город», которой владели братья Ванчуговы, резко ухудшилось летом 2014 года. 7 июля банк «Фининвест», в котором у застройщика были открыты расчетные счета, лишили лицензии. Строительство трех жилых комплексов на 5,4 тысячи квартир окончательно застопорилось. Обманутые дольщики разбивали палаточные лагеря возле строительных площадок, голодали. Активнее всего права обманутых петербуржцев защищала Алла Андреева. Долгострои были переданы ГУП «Центр содействия строительству». Осенью 2015 года супруг Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, оставили надпись «Ты следующая». Через год дом лидера дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.