18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-13°C
/ Завтра: -9
$ 68.01р
77.97р
20:16 21.12.2018
Расширенный поиск

Город
21.12.2018 18:22
Печать

Путин позвонил Беглову лично после вопроса Андреевой. Врио губернатора отчитался ей и подарил цветы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что после общения с дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой президент Владимир Путин позвонил ему лично и потребовал доложить о решении проблем абсолютно всех дольщиков. Глава города пообещал разобраться с этим за 2 года.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», об этом сам Беглов рассказал Алле Андреевой в ходе встречи в Смольном 21 декабря. Кроме того, он пообещал, что в 2020 году будут решены вопросы со всеми, кто сегодня официально числится в реестре пострадавших дольщиков. Там сейчас 1199 человек.

Ранее Алла Андреева покинула совещание в Смольном, заявив, что ей была обещана личная встреча с Бегловым. Общение главы города и дольщицы при журналистах закончилось тем, что врио губернатора подарил Андреевой букет цветов. После этого разговор продолжился без прессы.

20 декабря дольщица ГК «Город» Алла Андреева обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. При этом она заявила, что дома в «сыром» виде принимают в эксплуатацию вице-губернатор Игорь Албин и бывший главный федеральный инспектор по Петербургу, а ныне глава Горизбиркома Виктор Миненко.

Владимир Путин пообещал, что Беглов встретится с Андреевой, после чего ее пригласили в Смольный. Игорь Албин заявил, что не собирается работать с Аллой Андреевой.

Финансовое положение группы компаний «Город», которой владели братья Ванчуговы, резко ухудшилось летом 2014 года. 7 июля банк «Фининвест», в котором у застройщика были открыты расчетные счета, лишили лицензии. Строительство трех жилых комплексов на 5,4 тысячи квартир окончательно застопорилось. Обманутые дольщики разбивали палаточные лагеря возле строительных площадок, голодали. Активнее всего права обманутых петербуржцев защищала Алла Андреева. Долгострои были переданы ГУП «Центр содействия строительству». Осенью 2015 года супруг Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, оставили надпись «Ты следующая». Через год дом лидера дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Компания «Ангстрем»
21.12.2018 19:00

Мебельный салон «Ангстрем» уникального формата открылся в ТЦ «Балканский»

Первый в России мебельный салон «Ангстрем» в новом дизайнерском решении приглашает в гости жителей Санкт-Петербурга. Концепция «Живите по-своему!» нашла отражение в визуальном оформлении салона и его фирменном стиле.
Группа компаний «ЦДС»
21.12.2018 18:50

Все на Каток!

Городской Каток у ТЮЗа 22 -23 декабря всем в честь открытия дарит заточку коньков и 1 час мастер-класса бесплатно (со своими коньками)*.
https://pixabay.com
21.12.2018 18:40

«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», проводит традиционную полюбившуюся клиентам новогоднюю акцию
ЖК «Новое Горелово»/ООО «Лиговский Канал»
21.12.2018 17:26

ЖК «Новое Горелово» первым перешел на эскроу-счета со Сбербанком

Компания ООО «Лиговский канал», входящая в состав строительной корпорации «ЛенРусСтрой», совместно со Сбербанком подписали договор о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов
https://kaboompics.com
21.12.2018 15:29

Обязательна ли в школах внеурочная деятельность для учеников?

На вопрос отвечают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Васильев и Елена Парасоцкая
ПАО «Группа ЛСР»
21.12.2018 15:25

Жилой комплекс «Калейдоскоп» полностью завершен

«Группа ЛСР» окончила строительство последнего дома жилого комплекса комфорт-класса «Калейдоскоп», который расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №6, включающего 1064 квартиры.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.12.2018 15:11

Завершились масштабные учения группы компаний «Россети»

В торжественной церемонии закрытия, которая прошла под руководством генерального директора «Россети» Павла Ливинского, принял участие Министр энергетики РФ Александр Новак, а также главы регионов, где проходили учения.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
21.12.2018 12:56

Группа «Эталон» поздравила 11 000 покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 11 000 покупателя с начала 2018 года. «Юбилейным» покупателем стал актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Селин.
АО «Строительный трест»
21.12.2018 11:35

Квартиры в ЖК «Новое Купчино» можно приобрести в ипотеку

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Новое Купчино», продажи квартир в котором компания «Строительный трест» открыла в декабре.
«Лидер Групп»
21.12.2018 11:02

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Босфор»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Босфор».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
20.12.2018 18:01

«Петербургская Недвижимость» представляет новый вариант меблировки квартиры

Брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обновила линейку вариантов меблировки квартиры. В новой версии пересмотрен подход к зонированию пространства, добавлены яркие цветовые решения и новые элементы, а также необычные дизайнерские фишки.
ГК «Эталон»
20.12.2018 16:06

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию дом в квартале «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в квартале «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.