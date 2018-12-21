У погибшего в украинской тюрьме россиянина переломаны рёбра. В Киеве говорят про неловкую замену лампочки, Москва не исключает убийство

Российские дипломаты побывали в колонии во Львовской области Украины, где умер российский доброволец Валерий Иванов. Осмотр условий содержания и результаты вскрытия в несчастном случае не убедили.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ 21 декабря, вскрытие показало наличие на теле Иванова многочисленных серьёзных повреждений. Среди прочего у него сломаны четыре ребра, обнаружена закрытая черепно-мозговая травма.

«Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», – говорится в сообщении ведомства.

Начальник Дрогобычской исправительной колонии № 40 объяснил, что 9 декабря заключённый Иванов пытался заменить перегоревшую лампочку в комнате отдыха, но навернулся со стремянки. Падение вышло неудачным — Иванов приложился головой, удар был смертельным.

Гражданин России Валерий Иванов, воевавший в составе ополчения ЛНР, отбывал наказание за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны. Представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева ранее сообщала СМИ, что его смерть наступила после побоев охраны.

В МИД уточнили, что досудебная проверка по факту гибели продолжается. Дипломаты РФ во Львове связались с роднёй Иванова, вопрос о передаче тела для похорон решается.