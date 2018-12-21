МИД Швеции: Россия высылает шведского дипломата из-за отказа в визе двум россиянам

Внешнеполитическое ведомство королевства сожалеет о решении российской стороны выслать пресс-аташе московского посольства.

«Министерство иностранных дел Швеции приняло два подкрепленных фактами решения в отношении дипломатических виз для двух граждан России. Россия ответила высылкой работника шведской дипмиссии в Москве. Министерство сожалеет о таком решении России», – об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе шведского внешнеполитического ведомства.

Ранее издание Expressen назвало имя высылаемого дипломата – это пресс-атташе Калле Книивиля. В телефонном разговоре Книивиля подтвердил эту информацию, однако отказался от дальнейших комментариев по этому поводу.

По данным Expressen, в дипломатических визах россиянам было отказано из-за их «работы в российской разведывательной службе». В шведском МИД эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, что до того, как занять должность пресс-атташе посольства Швеции, Книивиля работал корреспондентом Sydsvenskan и Kansan Uutiset. Кроме того, он автор нескольких книг о Владимире Путине и Крыме.