За полтора часа под колесами автомобилей в Петербурге пострадали двое: один на «зебре», другой нет

Два тяжелых ДТП с пешеходами произошло в разных районах Петербурга в течение полутора часов. Потерпевшие выжили, но сильно пострадали, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Около 14:40 в Василеостровском районе города пешеход попал под грузовик. У дома 47 по 14-й линии В.О. 53-летний водитель автомобиля Iveco сбил вне зоны пешеходного перехода 50-летнего мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы.

Утром похожее ДТП произошло в Красносельском районе города – на Кингисеппское шоссе. Там под колеса Chevrolet Cruze угодила 54-летняя женщина. Полученные ею травмы оказались смертельными.

Второе ДТП случилось около 16:05 в Калининском районе, и в этот раз на регулируемом пешеходном переходе. На пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов 57-летний мужчина, управляя автомобилем KIA, сбил мужчину 78 лет. Пешеход также получил тяжелые травмы.

По обоим происшествиям в ГИБДД ведутся проверки.