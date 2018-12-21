В Африке обстреляли российский вертолет Ми-8

Российский вертолет Ми-8 обстреляли неизвестные в Мали 21 декабря. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

«Неизвестные открыли огонь по вертолету Ми-8 российской авиакомпании в пятницу, когда тот находился на стоянке. Машина получила многочисленные повреждения, выполнять полеты вертолет без специализированного ремонта не сможет», — цитирует издание источник.

Экипаж вертолета не пострадал. В момент нападения россияне пребывали в зоне отдыха.

Ранее стало известно, что грузовой самолет авиакомпании Gomair разбился во время посадки в Демократической Республике Конго. На борту находились трое пилотов из России.