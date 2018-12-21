Зачем от вас прятать курсы валют

Теперь свистопляска на уличных табло не будет лишний раз мозолить населению глаза.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Президент Владимир Путин 18 декабря подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют. Только за три дня после этого курс евро подскочил на два рубля, а c начала года вместе с долларом они выросли на десять, в пиках достигая неприличных значений. Официальная мотивировка нововведения — борьба с жуликами — оставляет лишь вопросы.

Борьба с нелегальными обменниками

Законопроект — инициатива Банка России. По словам представителей ЦБ, незаконные валютные обменники маскируются под операционные кассы настоящих банков, обманывают россиян и проводят теневые операции. А помогают им заманивать доверчивых Буратино табло на улицах. Но как тогда выявлять эти самые обменники, если они спрячутся без опознавательных табло, других-то критериев нет?

— Отдельно висящие таблички легко заменяются курсами валют в витринах и окнах — формально они в помещении. Не говоря уже о том, что сакраментальную надпись «Обмен валюты» никто не запрещал, — удивился один из опрошенных «Фонтанкой» банкиров.

По его словам, клиент, который ищет обменник по табло, — вымирающий вид или иностранец. Люди все активнее находят удобные отделения с помощью Интернета, там же сравнивая, где более выгодный курс. Кроме того, расценки на валюту доступны онлайн.

Мягкая борьба с социальной напряженностью или "С глаз долой – из сердца вон!"

В январе 2018 за доллар давали 58 рублей. В течение года он то падал до 55, то рос до 70, и сейчас продолжает свои блуждания по шкале кривых, прибавляя седых волос россиянам. В связи с этим одна из версий банковского сообщества насчет целей инициативы ЦБ — снижение социальной напряженности в обществе.

Еще осенью социологи «Левада-центра» рассказали, что, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличилось число проблем, которые беспокоят россиян. 72% респондентов отметили рост цен, 52% чувствуют «обнищание населения», 48% выразили обеспокоенность ростом безработицы. А если повсюду еще и вывески – "евро по 100 рублей" будут, народ совсем сникнет. Правда, чтобы у населения в головах сработал механизм "исчезновение раздражителя", придется запретить еще публиковать курсы в Интернете. Ведь главные страницы поисковиков могут вести как на сайты банков, так и в ловушки подозрительных обменников. То есть клиенты до мошенников все равно дойдут. Что же теперь, запрещать «Яндекс»?

Заявления главы ВТБ о том, что Россия могла бы отказаться от доллара и все расчеты вести в юанях или рублях, еще не забыли. Поэтому эксперты не исключают, что за счет запрета валютных табло идет подготовка населения к тому, что к американской валюте у нас отношение должно быть как к вражеской.

– Это такая моральная дедолларизация экономики страны и общая электората: «нечего хранить деньги в валюте, нечего её покупать». Только в этом причина, – считает банкир Геннадий Ветров.

Впрочем, эту версию Путин отмел на своей пресс-конференции 20 декабря, заявив, что дедолларизация экономики, в том числе российской, связана с расчетами хозяйствующих субъектов РФ и никак не касается граждан. То есть запрета на хождение доллара в России нет и не будет, ограничения в рекламе обменных курсов с этим не связаны, и повторил версию про «серые конторы».

Запреты работают. Но не все

Возможно, что борьба с табло обменников – лишь идея, дошедшая до реализации в сыром виде, что не является редкой ситуацией для России.

Например, закон о забвении, тоже, кстати, направленный на ретуширование действительности. Формально каждый россиянин может подать обращение к поисковику и потребовать удалить недостоверную и неактуальную информацию о себе. Но в судах доказать такую необходимость крайне трудно. Из тысяч полученных обращений с требованием удалить ссылки удовлетворены были только около 30% обращений, большинству было отказано. А юристы открыто признавали: «Закон не работает».

Или закон «о блогерах», по которому авторы, чьи дневники или сайты посещают более трёх тысяч пользователей в день, в случае получения уведомления Роскомнадзора обязаны зарегистрироваться в специальном реестре. Но созданный реестр едва ли покрывает десятую часть всех ресурсов, которые обладают такой аудиторией. Даже группы жилых комплексов в «ВКонтакте» имеют больше подписчиков. Тем не менее нет случаев, чтобы кто-то пострадал из-за того, что его нет в этом реестре.

Тут же можно вспомнить про блокировку Telegram, который, несмотря на все ухищрения Роскомнадзора, продолжает работать и, благодаря устроенной государством пиар-кампании, увеличивает аудиторию. В октябре она достигла 3,4 млн человек.

Ну, и еще есть уже скоро как год действующие поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые предписывают: крупные собаки должны выгуливаться в намордниках и с поводком. За исключением нескольких составленных на всю страну протоколов ощутимо меньше нападений агрессивных животных в России не стало.

Поэтому есть вероятность, что инициативу с уничтожением уличных табло постигнет та же участь.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»