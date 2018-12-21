Глушаков о Кокорине и Мамаеве: Мне жалко этих парней – я играл с ними в одной команде

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков прокомментировал арест Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Не буду комментировать этот инцидент. Мне жалко этих парней – я играл с ними в одной команде. Это хорошие игроки. Желаю, чтобы они поскорее вернулись в футбол», – заявил Глушаков в эфире программы Малахова.

Отметим, что сам Глушаков сейчас находится в центре скандала, связанного с разводом. Жена обвинила его в изменах. Вскоре после этого в сети появились аудиозаписи с угрозами Глушакова в адрес своей супруги.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.