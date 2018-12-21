Александр Беглов пообещал решить проблемы обманутых дольщиков Петербурга в 2020 году
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал в 2020 году решить вопросы со всеми, кто на данный момент числится в официальном реестре обманутых дольщиков. Работу своих помощников по этой задаче он оценил как хорошую.
Как сообщает 21 декабря корреспондент «Фонтанки», Беглов пообещал, что к III кварталу 2019 года большинство проблемных объектов будут завершены. 9511 квартир сдадут в 2019 году и 855 квартир — в 2020-м. Кроме того, в 2020 году будут решены вопросы со всеми, кто сегодня официально числится в реестре пострадавших дольщиков. Там сейчас 1199 человек.
Совещание по проблемам обманутых участников долевого строительства прошло в пятницу в Смольном. На него пригласили дольщицу ГК «Город» Аллу Андрееву, которая накануне обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину. При этом она заявила, что дома в «сыром» виде принимают в эксплуатацию вице-губернатор Игорь Албин и бывший главный федеральный инспектор по Петербургу, а ныне глава Горизбиркома Виктор Миненко. Комментируя эти заявления, Александр Беглов в пятницу подчеркнул: «Оценивая работу тех людей, которые мне помогали решать эти вопросы, я скажу — хорошо».
Врио Губернатора #спб А.Беглов встречается с А.Андреевой.
Публикация от Андрей Кибитов (@kibitov)
Владимир Путин пообещал, что Беглов встретится с Андреевой, после чего ее пригласили в Смольный. Однако она покинула совещание, заявив, что ей обещали приватную встречу с врио губернатора. Позже Андреева вернулась в Смольный.
Справка:
Финансовое положение группы компаний «Город», которой владели братья Ванчуговы, резко ухудшилось летом 2014 года. 7 июля банк «Фининвест», в котором у застройщика были открыты расчетные счета, лишили лицензии. Строительство трех жилых комплексов на 5,4 тысячи квартир окончательно застопорилось. Обманутые дольщики разбивали палаточные лагеря возле строительных площадок, голодали. Активнее всего права обманутых петербуржцев защищала Алла Андреева. Долгострои были переданы ГУП «Центр содействия строительству». Осенью 2015-го года супруг Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, оставили надпись «Ты следующая». Через год дом лидера дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.