Александр Беглов пообещал решить проблемы обманутых дольщиков Петербурга в 2020 году

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал в 2020 году решить вопросы со всеми, кто на данный момент числится в официальном реестре обманутых дольщиков. Работу своих помощников по этой задаче он оценил как хорошую.

Как сообщает 21 декабря корреспондент «Фонтанки», Беглов пообещал, что к III кварталу 2019 года большинство проблемных объектов будут завершены. 9511 квартир сдадут в 2019 году и 855 квартир — в 2020-м. Кроме того, в 2020 году будут решены вопросы со всеми, кто сегодня официально числится в реестре пострадавших дольщиков. Там сейчас 1199 человек.

Совещание по проблемам обманутых участников долевого строительства прошло в пятницу в Смольном. На него пригласили дольщицу ГК «Город» Аллу Андрееву, которая накануне обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину. При этом она заявила, что дома в «сыром» виде принимают в эксплуатацию вице-губернатор Игорь Албин и бывший главный федеральный инспектор по Петербургу, а ныне глава Горизбиркома Виктор Миненко. Комментируя эти заявления, Александр Беглов в пятницу подчеркнул: «Оценивая работу тех людей, которые мне помогали решать эти вопросы, я скажу — хорошо».

Владимир Путин пообещал, что Беглов встретится с Андреевой, после чего ее пригласили в Смольный. Однако она покинула совещание, заявив, что ей обещали приватную встречу с врио губернатора. Позже Андреева вернулась в Смольный.