Двое пострадали, один погиб: водитель «Логана» не справился с управлением на «Нарве»

Серьезное ДТП с участием легковушки произошло днем 21 декабря на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области. Для одного из пассажиров травмы оказались смертельными.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 15:40 на 71-м километре федеральной трассы «Нарва». Мужчина на автомобиле Renault Logan не справился с управлением и врезался в столб.

В результате один из пассажиров легковушки погиб на месте и еще двое получили тяжелые травмы. Возраст потерпевших уточняется, известно, что все они мужчины. В ГИБДД по факту ДТП ведется проверка.