Украина продлила поставки ядерного топлива из РФ до 2025 года. США поставили в известность

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» подтвердила продление контракта на поставки топлива из России с ОАО "ТВЭЛ", однако уже в меньших объемах, чем раньше. Украинские СМИ ранее рассказали, что соглашения якобы было тайным.

«Обвинение в «засекречивании» информации о дополнительном соглашении с ОАО «ТВЭЛ» не соответствует действительности, поскольку о его заключении были проинформированы не только украинские власти, но и все представители американского правительства и энергетической отрасли США», – сообщает 21 декабря пресс-служба «Энергоатома».

Соглашение предусматривает сокращение объемов поставок, а в 2025 году – пересмотр методики ценообразования с учетом ситуации на рынке. Первый контракт был подписан в 2010 году.