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21.12.2018 17:35
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Футболистам Кокорину и Мамаеву не стали ужесточать обвинение. Полиция признала их руки легкими

 

Полиция Москвы изменила уголовную статью футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Дело с побоев переквалифицировано на равнозначное умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы еще одного обвиняемого, Кирилла Кокорина, следствие перепредъявило обвинение со статьи 116 УК («Побои») на часть 2 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»). Также у фигурантов осталась статья 213 УК («Хулиганство группой лиц»). Полиция ожидаемо переквалифицировала обвинение, так как получила результаты судебно-медицинской экспертизы о причинении потерпевшим – чиновнику Минпромторга Денису Паку и водителю Виталию Соловчуку – легкого вреда здоровью.

К ужесточению обвинения, о чем сообщили сегодня СМИ, переквалификация не привела. Статьи 116 и 115 УК имеют одинаковую санкцию, до двух лет лишения свободы, они обе не имеют квалифицирующего признака «группой лиц».

Мосгорсуд 18 декабря отказал футболистам в жалобах на продление стражи и оставил их в следственном изоляторе до 8 февраля 2019 года. В день заседания в суд поступили угрозы убийством, если Кокорина и Мамаева не выпустят на свободу. Анонима ищут.

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