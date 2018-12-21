Крымская война за 16 миллиардов. Петербургских строителей торпедируют на подходе

Петербургская группа «ПРиСС» в декабре выиграла сразу два крупных конкурса в Крыму на общую сумму 16,5 млрд рублей, но была атакована конкурентами по линии ФАС. Один из конкурсов в итоге отменен, по второму пока удается отбиваться. За угрозой появилась тень Ротенбергов.

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Выигранные конкурсы родственной ЗАО «ПРиСС» компании «Тоннельгеострой» позволяют ей реконструировать за 9,4 млрд рублей канализационный коллектор в Симферополе, который ждет ремонта с советских времен, и водовод в Ялте за 7,1 млрд рублей – его, по сути, придется построить заново, прокопав сквозь Крымские горы семикилометровый тоннель.

Однако в обоих случаях компания столкнулась с противодействием конкурентов, которые оспорили итоги конкурсов в ФАС. По одному из них, похоже, дело идет к полной отмене закупки. Как говорят эксперты в области госзаказа, после этого можно будет переписать условия конкурса, чтобы им соответствовал лишь «правильный» подрядчик.

Объем только государственных подрядов ЗАО «ПРиСС» за все время работы превышает 25 млрд рублей. Крупнейшим заказчиком было ГУП «Водоканал». Пик активной работы пришелся на 2013 год, когда выручка компании составила 5,8 млрд рублей. С тех пор доходы компании колебались в районе 2 млрд рублей в год. Выручка «Тоннельгеостроя» в 2017 году – 1,4 млрд рублей, в истории господрядов — 6,4 млрд рублей.

В первом случае АО «Группа компаний ЕКС» оспаривало свое отстранение от конкурса из-за отмеченного комиссией недостатка опыта. Эта фирма зарегистрирована в Ярославле, но штаб-квартира расположена в Москве, на 4-й улице 8-го марта, в небольшом трехэтажном особнячке. В СПАРК ее владельцы скрыты за формулировкой «граждане России». Гендиректор — Игорь Сурин. Объем набранных в 2018 году госзаказов впечатляет: только в этом году более 16 млрд рублей, а в 2017-м — еще 14 млрд рублей. Почти везде речь идет о реконструкции и строительстве инфраструктурных объектов. Крымский УФАС в итоге не удовлетворил жалобу ЕКС.

Тем не менее связаться с этой фирмой не удалось: по единственному указанному на сайте телефону автоответчик сообщает, что «все линии заняты, позвоните позднее», а указанные при регистрации полтора десятка номеров либо не работают, либо принадлежат далеким от фирмы людям. «Фонтанка» направила в компанию письмо по электронному адресу, к моменту публикации ответ не пришел.

В любом случае оспариваемый ГК ЕКС заказ петербуржцам из «ПРиСС» получить, по всей видимости, удастся, хотя гендиректор компании Игорь Добрых попросил не забегать вперед, пока не подписан контракт. Тем не менее у компании уже готово оборудование для этого проекта, в частности проходческий щит внутренним диаметром 3,5 метра, который пока работает в Петербурге. Игорь Добрых надеется скоро подписать контракт по этому проекту.

Оснований быть суеверным у Игоря Добрых хватает. Потому что со вторым контрактом творятся чудеса. Еще 18 декабря были подведены итоги конкурса, и в системе госзаказа карточка заказа была переведена в статус «Процедура завершена». Из двух прошедших конкурсный отбор компаний победила именно «Тоннельгеострой», предложившая наименьшую цену — 7,139 млрд рублей при стартовой отметке 8,56 млрд рублей. Второй участник, АО «Трест Гидромонтаж», предложил реконструировать сочинский водовод ненамного дороже — за 7,197 млрд рублей, но этого хватило, чтобы официально объявить победителем петербургскую фирму.

Однако заключить договор пока не получается. Сперва неофициально «ПРиСС» был уведомлен крымскими чиновниками, что конкурс был оспорен в ФАС. Порадовав петербуржцев всего пару дней, данные о результатах торгов с указанными ценовыми предложениями конкурентов из системы госзаказа исчезли (хотя «Фонтанка» бережно сохранила скриншот с ними). Вместо этого появилась надпись: «По результатам рассмотрения первых частей заявок к участию в аукционе не допущено ни одной заявки». Причины не указаны.

Представитель заказчика, сотрудник управления закупок службы капитального строительства республики Крым, как могла объяснила «Фонтанке» ситуацию, впрочем, оставив еще больше вопросов: «Отмены пока не было. На процедуру поданы жалобы в федеральный ФАС. Каждый день приходят, последняя вот сегодня была. Договор мы с победителем подписывать не будем, пока ФАС не даст нам указание. Его решение может быть любое». На просьбу «Фонтанки» рассказать, кто именно подает жалобы и в чем их суть, чиновник ответила туманно: «Там разные фирмы. И участники конкурса, и не участники».

Главный соперник «ПРиСС» по ялтинскому конкурсу – АО «Трест Гидромонтаж» – тоже компания серьезная. У нее в активе госконтрактов на 20 млрд рублей, и среди них весьма статусные, вроде «Работы по перекрытию русла реки Буреи в створе Нижне-Бурейской ГЭС». А ее руководитель Анатолий Баитов — человек в господрядах весьма опытный. В его резюме — работа с закупками с структурах Минобороны и Росатома. Участники рынка связывают «Гидромонтаж» с бизнес-империей братьев Ротенбергов, а конкретно – с Игорем Аркадьевичем Ротенбергом. Именно он является председателем совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго», крупнейшего акционера «Гидромонтажа».

«Видимо, их цель – проведение внеплановой проверки ФАС. Имея административный ресурс, они, возможно, хотят снести конкурс, а затем с заказчиком изменить условия для победы треста», – высказывает догадку источник «Фонтанки», хорошо знакомый с кухней госзаказа.

На просьбу «Фонтанки» объяснить суть претензий к ялтинскому конкурсу и ответить на догадки мнительных комментаторов «Фонтанки» в тресте «Гидромонтаж» официально ответили отказом. К моменту публикации статьи не смогли прояснить этот вопрос и в ФАС РФ, от которого сейчас зависит многомиллиарный подряд петербургского «ПРиСС».

В антимонопольном ведомстве подтвердили факт жалоб и что закупка сейчас отменена, но для более подробного прояснения вопросов взяли время до следующей недели, отдельно уточнив, что ФАС не имеет возможности корректировать данные на сайте госзакупок, а значит, вопрос «Фонтанки», скорее всего, по кругу вернется в коридоры симферопольских госучреждений.

Иван Черных, "Фонтанка.ру"