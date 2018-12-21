Экс-главу Renault-Nissan-Mitsubishi опять арестовали, а в его доме провели обыски

Японская полиция вновь арестовала бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. На этот раз его подозревают в нарушении юридических обязательств перед компанией Nissan.

Как сообщает 21 декабря Autonews, по версии японской прокуратуры, будучи главой Nissan, Гон переписал на компанию личные убытки из-за неудачного контракта. Сумма превысила 16 миллионов долларов.

Накануне суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении ареста Карлоса Гона после 21 декабря, и сообщалось, что он мог быть отпущен под залог. Теперь 64-летний топ-менеджер может провести под стражей еще 10 дней. Сотрудники прокуратуры также провели обыски в его доме в Токио.

Напомним, Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены под стражу 19 ноября. В Японии их обвиняют в финансовых махинациях. Прокуратура считает, что Гон годами скрывал половину своих доходов и в итоге утаил сумму в 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов). Сам топ-менеджер признать вину отказался.