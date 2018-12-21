Беглов под бой курантов отменит распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на запрос группы оппозиционных депутатов ЗакСа о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Согласно информации Смольного, распоряжение о подготовке к передаче РПЦ храма, в котором расположен музей, может быть отменено.

Депутаты от «Яблока», КПРФ, "Партии Роста" и «Справедливой России» обращались к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение о порядке передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Документ был издан 30 декабря 2016 года, в этот же день «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила о намерении передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ.

В распоряжении прописано, что в течение 2 лет со дня его издания чиновникам и представителям Церкви нужно заключить договор о передаче в безвозмездное пользование музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в храме.

Как говорится в опубликованном 21 декабря ответе врио губернатора, возможности отменить распоряжение сейчас у чиновников нет. Однако после истечения двухлетнего срока и в отсутствие заявки от религиозной организации возможность признать документ недействующим появится.

В комитете имущественных отношений Смольного «Фонтанке» подтвердили, что обсуждения этого вопроса проводились: 31 декабря, если РПЦ не подаст заявку, документ утратит свою силу.

В начале 2017 года на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. Это вызвало волну митингов и акций протеста в городе. Несогласные с тем, что музей отдадут священнослужителям, устроили митинг на Марсовом поле, который собрал более 3 тысяч человек. Противники передачи собора брали его в живое кольцо, в январе прошлого года между колоннами собора повесили баннер «НЕ РПЦ». Вопрос о передаче музея церкви затих после того, как Полтавченко сообщил, что соответствующая заявка от РПЦ в Смольный не поступала. Также, как писали СМИ, тему решили не будоражить в преддверии президентских выборов, чтобы не обострять конфликт в городе.