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Суд в Москве заочно арестовал Уильяма Браудера по делу о создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Решение вынесено 21 декабря, пишет «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс».
Представитель Браудера Александр Антипов сообщил, что его доверитель не уведомлен ни о заочном предъявлении обвинения, ни о заседании суда и просил отклонить ходатайство следователя.
Ранее сообщалось, что американскому финансисту предъявили обвинение в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ).
О возбуждении нового уголовного дела в отношении иностранного инвестора в ноябре рассказывала Генпрокуратура. По мнению ведомства, сообщество было нужно Браудеру для уклонения от уплаты налогов, хищения бюджетных денег в РФ и преднамеренного банкротства. В ГП также подчеркивали, что 210-я статья подпадает под действие конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций.