Суд в Москве заочно арестовал Уильяма Браудера по делу о создании преступного сообщества

Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Решение вынесено 21 декабря, пишет «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс».

Представитель Браудера Александр Антипов сообщил, что его доверитель не уведомлен ни о заочном предъявлении обвинения, ни о заседании суда и просил отклонить ходатайство следователя.

Ранее сообщалось, что американскому финансисту предъявили обвинение в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ).

О возбуждении нового уголовного дела в отношении иностранного инвестора в ноябре рассказывала Генпрокуратура. По мнению ведомства, сообщество было нужно Браудеру для уклонения от уплаты налогов, хищения бюджетных денег в РФ и преднамеренного банкротства. В ГП также подчеркивали, что 210-я статья подпадает под действие конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.