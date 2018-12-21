Евгения Медведева провалилась на чемпионате России. Серьезные ошибки отбросили ее на 14-е место

На чемпионате России по фигурному катанию в пятницу, 21 декабря, завершилась короткая программа у одиночниц. Самым громким итогом стало провальное выступление серебряной призерки Олимпиады-2018 Евгении Медведевой.

Фигуристка во время своего выступления допустила несколько серьезных ошибок, в том числе срыв каскада в самом начале программы и падение при исполнении двойного акселя. В результате Медведева получила 62,24 балла и заняла 14-е место. Лидирует после короткой программы Алина Загитова (80,62 балла). На втором месте – Александра Трусова (74,96), на третьем – Алена Косторная (74,40). Также выступили две петербургские спортсменки: Станислава Константинова (74,40) заняла четвертую строчку, а Софья Самодурова (71,82) — шестую.

Напомним, перед Олимпиадой в Пхенчхане Евгения Медведева считалась главным претендентом на золотую медаль, но в итоге ее обошла более молодая Алина Загитова. Обе фигуристки тренировались у одного специалиста – Этери Тутберидзе. После Игр Медведева обвинила Тутберидзе, что та не удержала Загитову еще на год в юниорках, и ушла к другому тренеру – канадцу Брайану Орсеру.