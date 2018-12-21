Финская полиция официально признала существование Санта-Клауса

Полиция Финляндии опубликовала на своём официальном канале в Youtube рождественское видеопоздравление. В ролике двое полицейских делают остановку в заснеженном лесу, а дальше начинаются чудеса.

Ролик, где появляется Санта-Клаус, сделан в трёх версиях: на финском, шведском и английском языках.

Ранее финская полиция уже поздравляла граждан песней и даже писала стихи на смерть оленей. Отметим, что в полиции Финляндии есть специальное подразделение Nettipoliisi, которое отвечает за информирование граждан и продвижение имиджа полиции в Интернете. В "Инстаграме" ведомства, например, можно найти такие видео:

Напомним, 21 декабря Санта-Клаус выехал из Лапландии на своей оленьей упряжке, чтобы развести подарки по всему миру.