Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Как Путин легализовал ЧВК Вагнера
+ 15s
- 15s
Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин.
На очередной ежегодной пресс-конференции Путина практически не оказалось журналистов, зато президент фактически легализовал ЧВК Вагнера. В отношении российских граждан ввели очередные санкции, а прокурор Мюллер завершил свое расследование о «российском вмешательстве».
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.
Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes
Наши партнёры
Lentainform
Загрузка...