«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Как Путин легализовал ЧВК Вагнера

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На очередной ежегодной пресс-конференции Путина практически не оказалось журналистов, зато президент фактически легализовал ЧВК Вагнера. В отношении российских граждан ввели очередные санкции, а прокурор Мюллер завершил свое расследование о «российском вмешательстве».

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.