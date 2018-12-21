18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-13°C
/ Завтра: -9
$ 68.01р
77.97р
20:18 21.12.2018
Расширенный поиск

Итоги недели с Андреем Константиновым
21.12.2018 17:25
Печать

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Как Путин легализовал ЧВК Вагнера

На очередной ежегодной пресс-конференции Путина практически не оказалось журналистов, зато президент фактически легализовал ЧВК Вагнера. В отношении российских граждан ввели очередные санкции, а прокурор Мюллер завершил свое расследование о «российском вмешательстве». 

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.

Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор