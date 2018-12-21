СМИ: Россия высылает шведского дипломата

Пресс-атташе в шведском посольстве в Москве Калле Книивиля будет выслан из страны после того, как Швеция отказала в дипломатических визах двум россиянам из-за их «работы в российской разведывательной службе». Об этом 21 декабря сообщает издание Expressen.

Шведская дипмиссия в Москве отказалась от комментариев.

Калле Книивиля на запрос «Фонтанки» пока не ответил.

До того, как занять должность пресс-атташе посольства Швеции, Книивиля работал корреспондентом Sydsvenskan и Kansan Uutiset. Кроме того, он автор нескольких книг о Владимире Путине и Крыме.