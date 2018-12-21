За гибель детей на Сямозере просят реальные сроки. Экс-директор лагеря может сесть на девять с половиной лет

Шестеро фигурантов уголовного дела о гибели детей на карельском Сямозере в 2016 году могут получить от 4 до 9,5 лет лишения свободы. Такие сроки запросил представитель гособвинения с уточнением, что видит всех в колонии.

Как сообщает «Столица на Онего», 21 декабря в Петрозаводском городском суде прокуратура просила назначить инструкторам парк-отеля «Сямозеро» Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову 4 и 6 лет лишения свободы соответственно, директору лагеря Елене Решетовой и её заместителю Вадиму Виноградову – 9,5 и 8 лет. Руководство и персонал лагеря обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК), и в оставлении в опасности (статья 125 УК). Обвинение просит для них колонию общего режима.

Халатность (часть 3 статьи 293 УК ), в которой обвиняют бывшего главу карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и его заместителя Людмилу Котович, обвинитель оценил в 6 лет колонии-поселения каждому.

Также родственники погибших подали иски на 700 млн рублей.

По версии следствия, инструкторы и руководство лагеря знали о штормовом предупреждении, но не отменили водный поход 18 июня 2016 года. При этом 47 детей сопровождали неподготовленные сотрудники, одно каноэ было перегружено, спасательных жилетов не хватало. В результате лодки перевернулись, погибли 14 школьников.

Один из детей пытался вызвать скорую помощь, но фельдшер районной больницы сочла звонок шуткой. Ирине Щербаковой назначили три года лишения свободы в колонии-поселении.