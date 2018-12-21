Попросившая Путина о помощи Алла Андреева ушла со встречи в Смольном. Она хотела поговорить с Бегловым наедине

Дольщица ГК «Город» Алла Андреева, которую после пресс-конференции Владимира Путина пригласили в Смольный для обсуждения проблем участников долевого строительства, ушла с совещания. С некоторыми из присутствующих ей противно находиться рядом.

Как сообщает 21 декабря корреспондент «Фонтанки», Алла Андреева заявила, что ей обещали личную встречу с врио губернатора Александром Бегловым. «Работать» в таком режиме с врио губернатора она, по ее словам, не готова, предложение пока послушать, а потом уже встретиться отдельно с главой города, Андрееву не устроило. Перед уходом дольщица заявила, что с некоторыми из участников совещания ей неприятно находиться в одном помещении.

Напомним, в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря Алла Андреева рассказала главе государства, что из-за её общественной деятельности против неё якобы хотят возбудить уголовное дело, что ранее был убит её муж и от переживаний умерла мать. Тем временем, по ее словам, петербургские и областные чиновники принимают «сырые» дома. В ответ Владимир Путин пообещал Андреевой, что Александр Беглов встретится с ней. После чего ее действительно пригласили в Смольный.

Позднее в комстрое заявили, что в 2017 году были достроены два дома ГК «Город» в совокупности на 2012 квартир. В текущем году ввели в эксплуатацию три дома застройщика – на 250, 250 и 1197 квартир. «Крайне сложно достраивать за кем-то на середине процесса», – прокомментировал глава стройкомитета Михаил Барановский слова Аллы Андреевой о том, что в Петербурге девелоперы сдают «сырые дома». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, которого Андреева назвала в числе ответственных за приемку недостроенных домов, заявил, что не собирается с ней работать. «Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» – написал чиновник в соцсети.

Фото: Ирина Корбат