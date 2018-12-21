Попросившая Путина о помощи Алла Андреева ушла со встречи в Смольном. Она хотела поговорить с Бегловым наедине
Дольщица ГК «Город» Алла Андреева, которую после пресс-конференции Владимира Путина пригласили в Смольный для обсуждения проблем участников долевого строительства, ушла с совещания. С некоторыми из присутствующих ей противно находиться рядом.
Как сообщает 21 декабря корреспондент «Фонтанки», Алла Андреева заявила, что ей обещали личную встречу с врио губернатора Александром Бегловым. «Работать» в таком режиме с врио губернатора она, по ее словам, не готова, предложение пока послушать, а потом уже встретиться отдельно с главой города, Андрееву не устроило. Перед уходом дольщица заявила, что с некоторыми из участников совещания ей неприятно находиться в одном помещении.
Напомним, в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря Алла Андреева рассказала главе государства, что из-за её общественной деятельности против неё якобы хотят возбудить уголовное дело, что ранее был убит её муж и от переживаний умерла мать. Тем временем, по ее словам, петербургские и областные чиновники принимают «сырые» дома. В ответ Владимир Путин пообещал Андреевой, что Александр Беглов встретится с ней. После чего ее действительно пригласили в Смольный.
Позднее в комстрое заявили, что в 2017 году были достроены два дома ГК «Город» в совокупности на 2012 квартир. В текущем году ввели в эксплуатацию три дома застройщика – на 250, 250 и 1197 квартир. «Крайне сложно достраивать за кем-то на середине процесса», – прокомментировал глава стройкомитета Михаил Барановский слова Аллы Андреевой о том, что в Петербурге девелоперы сдают «сырые дома». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, которого Андреева назвала в числе ответственных за приемку недостроенных домов, заявил, что не собирается с ней работать. «Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» – написал чиновник в соцсети.
Справка:
Финансовое положение группы компаний «Город», которой владели братья Ванчуговы, резко ухудшилось летом 2014 года. 7 июля банк «Фининвест», в котором у застройщика были открыты расчетные счета, лишили лицензии. Строительство трех жилых комплексов на 5,4 тысячи квартир окончательно застопорилось. Обманутые дольщики разбивали палаточные лагеря возле строительных площадок, голодали. Активнее всего права обманутых петербуржцев защищала Алла Андреева. Долгострои были переданы ГУП «Центр содействия строительству». Осенью 2015-го года супруг Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, оставили надпись «Ты следующая». Через год дом лидера дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.