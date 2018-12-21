Все на Каток!

Группа компаний «ЦДС»

Городской Каток у ТЮЗа 22 -23 декабря всем в честь открытия дарит заточку коньков и 1 час мастер-класса бесплатно (со своими коньками)*.

На Рождественской ярмарки у ТЮЗа, при поддержке Группы ЦДС открывается городской каток площадью более 700 кв.м.! В честь официального открытия в первые входные 22 и 23 декабря, мы дарим нашим гостям час бесплатного мастер-класса с инструктором и заточку коньков. Для этого необходимо при входе произнести кодовую фразу «Все на каток!»

Мастер-классы будут проходить с 12.30 до 15.00.

Для вас работает уютное кафе, теплая раздевалка, инструкторы.

Мы ожидаем сказочного гостя – настоящего Деда Мороза на коньках! Яркие огни, приятная музыка, прекрасные виды создадут сказочное настроение!

Каток открыт ежедневно с 12:00 до 21:00. Адрес: Городской Каток у ТЮЗа Пионерская площадь, д. 1, М «Пушкинская». Тел +7(965) 060-99-55

Справка о Группе ЦДС

*Организатор: ООО «Клуб Друзей», ИНН 7820326669, ОГРН 1117847454295. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по тел. +7(965) 060-99-55