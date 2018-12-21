Совфед не стал отправлять закон о гуманности к животным обратно депутатам

Верхняя палата российского парламента одобрила проект закона «Об ответственном обращении с животными» на заседании 21 декабря. Против проголосовал только один сенатор.

Как сообщает «Российская газета», закон был одобрен 151 голосом, только один из сенаторов высказался против и один воздержался.

Ранее глава комитета верхней палаты парламента РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал документ «правовым хаосом» и решительно заявил, что его принятие не поддерживает. В качестве примера недоработанности закона парламентарий привел норму, по которой выгул собак разрешен только на выделенных муниципалитетами территориях и выходит, что еще на новогодних праздниках вышедшие на улицу собачники станут нарушителями.

Вопрос о готовности инфраструктуры в регионах поднимался на заседании Совета Федерации. Глава палаты Валентина Матвиенко отметила, что создание площадок для выгула – непростая, но решаемая задача. Профильному комитету она поручила собрать статистику по наличию таких территорий по всей стране, к концу весенней сессии отчитаться по принятым для реализации закона мерам должно будет Министерство природных ресурсов.