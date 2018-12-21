СМИ: Ан-26 с российским экипажем на борту потерпел крушение в Африке. Шесть человек погибли

Грузовой самолет авиакомпании Gomair разбился во время посадки в Демократической Республике Конго, расположенной в центре континента. Об этом 21 декабря сообщают агентства Agence France-Presse, Reuters, телеканал RT и местные СМИ.

Ан-26 потерпел крушение во время посадки недалеко от аэропорта столичного города Киншаса. В авиакомпании Gomair рассказали Reuters, что связь с экипажем была потеряна.

На борту находились трое пилотов из России, что RT подтвердили в посольстве.

Издание La Libre Afrique со ссылкой на свои источники рассказало, что на борту был груз в 400 кг. Сколько человек было в Ан-26 – доподлинно не известно, так как в этой стране распространена практика брать пассажиров на грузовые самолеты за деньги. По данным RT, пассажиров могло быть до 23. Agence France-Presse указывает, что погибли пять членов экипажа и один пассажир. Власти страны не смогли предоставить информации о жертвах.

Африканское издание africa1 со ссылкой на свои источники сообщает, что самолет мог везти в столицу агитационные материалы для выборов в республике, которые уже трижды откладывали с 2016 года.

Самолет начал снижаться в 35 км от столицы ДРК после разрешения диспетчера, однако позже связь между ними прервалась, указывает La Libre Afrique.

Африканское СМИ настаивает, что самолет был в плохом состоянии: наблюдались проблемы с двигателем и "было мало навигационных приборов". Во время крушения в районе шел дождь, что также могло повлиять на трагический исход полёта.

Напомним, что Gomair – это местная конголезская авиакомпания, созданная в 1992 году. Главный офис находится в столице ДРК. Флот в основном состоит из старых грузовых самолетов. У судов было несколько аварий. Еврокомиссия внесла Gomair в свой черный список компаний, которым запрещено выполнять рейсы в пределах ЕС.