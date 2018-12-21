Дело Валерия Израйлита дошло до суда. Его обвиняют в валютных аферах и отмывании преступных доходов

Бывший председатель совета директоров компании-застройщика порта «Усть-Луга» Валерий Израйлит ждет суда по обвинению в серии финансовых преступлений. На бизнесмена Федеральная служба безопасности потратила пять лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 декабря, материалы в отношении Израйлита поступили в Смольнинский районный суд. «Дело зарегистрировано, к рассмотрению не назначено», – добавляет пресс-служба.

В окончательной редакции обвинения Израйлиту вменили два эпизода особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК), два эпизода совершения валютных операций по переводу на счета нерезидентов по подложным документам (статья 193.1 УК) и легализацию преступных доходов (статья 174.1 УК).

Дело о хищениях средств, выделенных для развития порта «Усть-Луга», вела следственная служба УФСБ Петербурга и Ленобласти. Его возбудили в отношении неустановленных лиц еще 26 июня 2013 года. По нему Израйлит и был задержан в конце декабря 2016-го. Отдельные материалы в отношении бизнесмена выделили в конце 2017 года и тогда же предъявили ему окончательное обвинение.

По мнению следствия, преступления Израйлит совершал в должности председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Кресло он занимал с 2005-го по 2012 год. В УФСБ Петербурга и области отмечают длительность осуществления Израйлитом хищений в качестве руководителя организованной группы, отмывания преступных доходов и неоднократные переводы средств за рубеж. Он считается причастным к мошенничеству с деньгами, выделенными для строительства Балтийской трубопроводной системы.

Предприниматель имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, яхту в пользовании, самолет.

В настоящее время, по данным СПАРК, Израйлит входит в совет директоров на правах простого члена.