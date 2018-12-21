ЖК «Новое Горелово» первым перешел на эскроу-счета со Сбербанком

ЖК «Новое Горелово»/ООО «Лиговский Канал»

Компания ООО «Лиговский канал», входящая в состав строительной корпорации «ЛенРусСтрой», совместно со Сбербанком подписали договор о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов.

Таким образом компания перешла на новую схему финансирования. С 1 июля 2019 эта схема станет обязательной для всех компаний застройщиков.

«У нас есть понимание того, что делаем это для собственного развития и для того, чтобы нашим клиентам было максимально удобно работать с нами», – комментирует подписание договора заместитель генерального директора ООО «Лиговский канал» Жабин Максим Владимирович. – «Мы хотим быть абсолютно готовы к этой схеме работы. Для этого надо пройти этот процесс с банком полностью, понять все детали и быть во всеоружии».

Первый объект, который подпадает под работу с эскроу-счетами, стал 16-ти этажный дом на 770 квартир со строительным адресом 28 в ЖК «Новое Горелово».

Одновременно стартовали продажи квартир в этом доме, которые представлены квартирами от студий до трехкомнатных, метражом от 29 до 82 кв. метров. Цена за квадратный метр составляет от 60 000 рублей. В стоимость включена отделка в двух вариантах: темном и светлом.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о строительной корпорации «ЛенРусСтрой»

ЖК «Новое Горелово» – застройщик ООО «Лиговский Канал», проектная декларация на сайте https://www.novogorelovo.org