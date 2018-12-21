"Протон" отправил в космос российский военный спутник

21 декабря с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Все предстартовые операции, пуск и полет ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме. Успешное выведение космического аппарата на целевую орбиту обеспечил разгонный блок «Бриз-М».

Новый спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Военное ведомство днём в пятницу также сообщило о состоявшемся старте, уточнив его время – носитель взлетел в 3 часа 20 мин. мск. "В расчетное время космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Бриз-М» и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2533», – сообщают военные.

Иных характеристик космического аппарата оборонное ведомство не раскрывает.

Это был 2-й в 2018 году и 418-й пуск в истории эксплуатации ракеты-носителя «Протон» (включая все ее модификации).