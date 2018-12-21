"Протон" отправил в космос российский военный спутник
21 декабря с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщает госкорпорация "Роскосмос".
Все предстартовые операции, пуск и полет ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме. Успешное выведение космического аппарата на целевую орбиту обеспечил разгонный блок «Бриз-М».
Новый спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Военное ведомство днём в пятницу также сообщило о состоявшемся старте, уточнив его время – носитель взлетел в 3 часа 20 мин. мск. "В расчетное время космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Бриз-М» и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2533», – сообщают военные.
Иных характеристик космического аппарата оборонное ведомство не раскрывает.
Это был 2-й в 2018 году и 418-й пуск в истории эксплуатации ракеты-носителя «Протон» (включая все ее модификации).
Справка:
Ракета—носитель «Протон» и разгонный блок «Бриз-М» разработаны и серийно изготовляются Центром им. М. В. Хруничева. РН «Протон-М» — модернизированная версия ракеты-носителя тяжелого класса «Протон» с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Благодаря применению разгонного блока «Бриз-М», ракета «Протон-М» способна доставлять на геопереходную орбиту полезную нагрузку массой свыше 6 т. Первый пуск ракеты-носителя «Протона-М» с разгонным блоком «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года. С тех пор эта модификация ракеты «Протон» использовалась в 104-х космических запусках.