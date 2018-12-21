Город не удержал «Гражданское». Одно из крупнейших дорожных предприятий Петербурга — банкрот

АО «Гражданское» сообща банкротят бывшие строители стадиона «Зенита» и асфальтобетонные заводы. Смена руководства год назад не помогла.

Несколько лет назад АО «Гражданское» следило почти за 20 млн квадратных метров петербургских дорог, отвечая чуть ли не за весь восток города. Директоров при этом меняли по 2 раза в год. Теперь кредиторы ждут от городского предприятия полмиллиарда рублей, а на следующий год содержание дорог спокойно разыграли без «Гражданского» — и без борьбы.

Суд признал АО «Гражданское» банкротом в начале месяца. 5 декабря была опубликована резолютивная часть решения: прекратить процедуру наблюдения и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Инициатору иска, компании «Ленстройматериалы-Техностром», полагается возмещение судебных расходов в размере 6 тысяч рублей, но надо полагать, это меньшая из проблем «Гражданского».

Иск был подан еще в марте компанией «Омега роуд», которая часто работает на субподрядах у городских уборочных предприятий — помимо «Гражданского» у ОАО «Коломяжское» и ГУДСП «Курортное». В начале лета суд удовлетворил ходатайство о процессуальном правопреемстве, и основным истцом оказалась компания «Ленстройматериалы Техностром», которая поставляет дорожникам плитку, бордюры и другие материалы.

После этого список кредиторов начал раздуваться на глазах: суд учел требования асфальтобетонного завода «Магистраль», «Строймеханизации», банка «Россия», «Петрокома», «Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области», ГУП «ТЭК СПб». В какой-то момент подключился и «Инжтрансстрой-СПб»; обычно это означает, что где-то рядом стадион (именно эта компания работала на Крестовском острове до «Метростроя») — и точно, «Гражданское» в свое время присутствовало на стройке недавно поименованной «Газпром Арены».

Если начиналось все с исков на пару миллионов, то в итоге поступило 19 требований на общую сумму в 550 млн рублей, и почти 300 млн, то есть около 54%, – это как раз доля «Инжтрансстроя-СПб». Причем компания могла и не успеть к телу дорожного предприятия. Уже после того, как она подала ходатайство о включении требований — но еще до положительного решения суда, — выяснилось, что кредиторы решили спешно собраться, чтобы избрать членов комитета и выбрать арбитражного управляющего. Пришлось опять же через суд накладывать обеспечительные меры, чтобы семеро подождали одного, причем самого заинтересованного.

Дозвониться до самого АО «Гражданское» по рабочим телефонам не удалось. Назначенный конкурсным управляющим Павел Орфаниди пока еще только входит в курс дела. Он рассказал, что в ближайшее время предстоят инвентаризация и ознакомление с предприятием, бухгалтерию в полном объеме ему еще не передали.

Компания принадлежит городу, поэтому неудивительно, что в совете директоров заседают представители профильного комитета, в частности заместитель председателя комблага Сергей Малинин. По его словам, банкротство связано не с прямым госзаказом, а с «отношениями по субподрядным работам». «В этом смысле комментировать их хозяйственную деятельность не могу, – добавил чиновник. – К сожалению, часто меняющееся руководство к стабильности общества не привело».

Действительно, начиная с 2010 года директоры в АО «Гражданское» менялись иногда не по разу за год. В последний раз — осенью 2017 года, когда вместо Максима Давыдкина предприятие возглавил Алексей Панов. Уходил Давыдкин плохо, после того как ему предъявили претензии за невыплату денег субподрядчикам. Сам Панов ранее работал в ЖКС №3 Московского района и до сих, согласно СПАРК, является собственником УК «Городская».

2017 год «Гражданское» закончило с выручкой 576 млн, но компания ушла в минус на 116 млн рублей. Итоги 2018-го года пока не подведены, но объем государственных контрактов упал в разы. Если в 2017 году удалось подписаться на 43 млн рублей, то в текущем — только на 6,7 млн.

Для сравнения: в 2014 году было более 800 млн — в основном за счет подряда на содержание всех дорог Калининского и Красногвардейского районов; в 2016-м — порядка 380 млн, тогда «Гражданское» работало в том же Калининском на подряде у «Коломяжского».

При этом в тучные годы компания с уставным капиталом в 634 млн в качестве заказчика тратила до миллиарда, по большей части, на материалы — в частности, от уже упомянутого завода «Магистраль». И даже в 2018 году, при ничтожном для себя объеме госконтрактов, общество закупилось более чем на 250 млн, и опять же — по большей части это асфальтобетонные смеси. Сергей Малинин это несоответствие объяснил коммерческой деятельностью предприятия, которая не связана с госзаказом. Кроме того, остается субподряд. К примеру, в этом году именно «Гражданское» занималось дорогами Калининского района, при том, что соответствующий контракт в конце 2017-го выиграло ОАО «Коломяжское».

Конкурсы на содержание в 2019 году комитет по благоустройству разыграл буквально накануне. Сюда входят и комплексная уборка, и непосредственно восстановительные работы. В этом смысле никаких неожиданностей не было — контракты общей стоимостью 9 млрд рублей достались городским дорожным предприятиям и одному частному – «Автопарку № 7 Спецтранс», до недавно времени принадлежавшему Сергею Матвиенко. Компания зашла в Красногвардейский и традиционный для «Гражданского» Калининский районы.

Жесткой конкуренции между участниками, у которых один владелец, как нетрудно догадаться, не вышло. За каждый лот бились по два претендента, которые снижали цену синхронно вплоть до копейки. Как пример можно привести самый дорогой контракт — на Петроградский и Василеостровский районы. Стартовую цену около 999 млн рублей ГУДП «Центр» и ОАО «Коломяжское» скостили до 993 млн 921 тысячи 179 рублей и 53 копеек. Лот достался «Центру», который по итогам всех конкурсов и оказался самым удачливым.

Кроме того, на этой неделе появилась новая редакция госпрограммы развития транспортной системы на ближайшие 4 года. «Фонтанка» уже писала о том, как ее автор в лице комтранса напророчил уменьшение доли дорог, которые соответствуют нормативным требованиям. Общий пессимизм ведомства распространяется и на содержание. Сейчас, согласно проекту программы, в соответствии с установленными требованиями содержится 72,7% площади дорог. В следующем году ничего не изменится, а затем начнется снижение — до 67,2% в 2021-м.

В комитете по благоустройству пояснили, о чем говорит комтранс. «Комитет по экономической политике и стратегическому развитию разрабатывает норматив затрат на содержание автодорог, – говорит Николай Збик. – Это дает понимание финансовой обеспеченности нашей работы – на что нам этого норматива хватает. Если мы видим, что в бюджете денег на содержание дорог будет выделено меньше, чем требуется по нормативам, мы начинаем перераспределять объемы работ, расставляя акценты в первую очередь на виды работ, оказывающие влияние на безопасные условия движения. При этом механизм расчета, использованный комитетом по транспорту, мне неизвестен».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»