Фиолетовая жидкость угрожает уткам на Карповке. Горожане сняли на видео неаппетитный выброс сточных вод

Поток фиолетовой жидкости в реке Петроградского района Петербурга заметили горожане 21 декабря. Неэкологичное окрашивание зафиксировали у 28-го дома по набережной Карповки.

«Рядом плавают около сотни уток», — тревожно отметили очевидцы.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе департамента Росприроднадзора по Северо-Западу, «кровоточащий» выпуск находится на балансе Водоканала. Стоки поступают в воду из близлежащих домов и не проходят очистку. Таких объектов на всем протяжении реки более десяти.

«Работы по строительству перехватывающих канализационных сетей с переключением выпусков в реку Карповку на очистку начаты в 2017 году. Финансирование работ осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга. Завершение намечено на конец 2019 года», — объяснили в Росприроднадзоре.

По информации ведомства, подобных выпусков, через которые сточные воды без очистки поступают в городские реки, около тысячи. Постановления Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности за загрязнения оспариваются юридическими лицами. Чаще суд встаёт на сторону предприятий.

В ноябре горожане заметили белую субстанцию в водах Охты. Канализационный аромат появился у моста Энергетиков и шёл от выпуска, находящегося на балансе Водоканала.