Росимущество возглавил бывший главный следователь по Москве

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росимущества бывшего начальника Главного следственного управления СКР по Москве Вадима Яковенко.

Одновременно было опубликовано распоряжение освободить экс-руководителя ведомства Дмитрия Пристанскова от обязанностей по его собственной просьбе.

Вадим Яковенко родился 2 января 1970 года. Закончил юридический факультет Кубанского государственного университета и с 1994 года работал в органах прокуратуры, прошел путь от следователя до прокурора Хостинского района города Сочи. С 2006-го по 2008 год был федеральным инспектором аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе по Краснодарскому краю. В 2010 году стал руководителем следственного управления по городу Москве.В 2011-м – руководителем Главного следственного управления по Москве Следственного комитета РФ. В 2014 году Владимир Путин подписал указ об освобождении Яковенко от должности.