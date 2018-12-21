Жителю Мурома дали 20 месяцев за хакерство. Он взломал сервера госструктур и майнил на них

Муромский городской суд Владимирской области вынес приговор 42-летнему криптовалютчику. Его умение добывать «цифровое золото» за государственный счёт оценили в 20 месяцев ограничения свободы.

Как сообщили в УФСБ по Владимирской области 21 декабря, Владимир Морозов оценил мощности госкомпьютеров в январе 2017 года. С помощью специальных программ он взламывал сервера Государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов, получал удалённый доступ к ним и использовал их для майнинга.

Успехи в генерации валют не уточняются. Журналистам в УФСБ рассказали, что вычислили хакера в мае этого года. Дело возбуждено по части 2 статьи 273 УК – создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

Суд наказал Морозова ограничением свободы на год и 8 месяцев. Решение вступило в законную силу.