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Общество
21.12.2018 15:39
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В Раде призвали Порошенко начать войну с Россией

Депутат из блока украинского президента вынес на рассмотрение парламента страны проект обращения к главе государства с просьбой объявить войну соседней стране.

Виталий Куприй подготовил документ «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией», который 21 декабря был зарегистрирован на сайте Рады.

Текст документа пока не опубликован, а сам автор не стал комментировать его содержимое.

Депутат Куприй и ранее выступал против отношений с Россией, например, указывая президенту на недопустимость инвестиций в соседнюю страну. Несмотря на критику Порошенко, он все-таки вошел в его блок. На Украине Куприй известен матом в здании парламента и перебиванием президента во время его речи.

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Украиной установлены в 1992 году, но украинские политики неоднократно указывали на необходимость их разрыва. Так, представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила о такой возможности, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступал против дипотношений, однако признал, что это невозможно.

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