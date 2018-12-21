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Строительство
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21.12.2018 15:25
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Жилой комплекс «Калейдоскоп» полностью завершен

Жилой комплекс «Калейдоскоп» полностью завершен

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» окончила строительство последнего дома жилого комплекса комфорт-класса «Калейдоскоп», который расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №6, включающего 1064 квартиры.

Общая площадь введенного жилья составила чуть более 97 тыс. кв. м, продаваемая – 57 тыс. кв. м. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года.

Окончание строительства дома стало завершающей точкой проекта «Калейдоскоп», который «Группа ЛСР» реализует с 2016 года. Общая площадь комплекса составила чуть более 180 тыс. кв. м, из которых порядка 110,6 тыс. кв. м составляет жилье. 6 корпусов «Калейдоскопа» включают 2195 квартир. Отметим, что корпуса №№1-5 компания ввела в эксплуатацию менее недели назад.

Строительство объекта велось по технологии сборного домостроения с применением «бесшовной» энергоэффективной системы утепления фасадов, позволяющей повысить теплосбережение дома до 30% по сравнению с традиционными зданиями из сборного железобетона, а также значительно улучшить звукоизоляцию и микроклимат в помещениях.

Все квартиры будут переданы будущим жителям с уже готовкой отделкой: остается лишь въехать в квартиру и расставить мебель. В сданном 6-м корпусе в продаже квартир не осталось. Для покупателей доступны единичные варианты в домах №№1-5: продаже двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 72 до 90 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 102,5 тыс. рублей.

Жилой комплекс «Калейдоскоп» является частью крупного жилого микрорайона у метро «Лесная», который начал активно застраиваться несколько лет назад силами «Группы ЛСР». Здесь развита вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура – социальная, торговая, транспортная, досуговая. В двух шагах находятся школа на 1375 мест, начальная школа на 300 мест и два детских сада, рассчитанных на 400 малышей. Все объекты социальной инфраструктуры построены «Группой ЛСР».

До Эрмитажа, Гостиного двора и Петроградской стороны жители «Калейдоскопа» смогут добраться примерно за 15-20 минут. Еще меньше понадобится, чтобы доехать до развязки с КАД. Метро «Лесная» – в 20-минутной пешей доступности.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Калейдоскоп» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

 

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Жилой комплекс «Калейдоскоп» полностью завершен

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