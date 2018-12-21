Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикации о закупках продовольствия

Росгвардия собирается обратиться в суд из-за публикаций РБК о поставках продуктов для ведомства. Об этом сообщает сайт силовой структуры 21 декабря.

Статья «Контракт по «Дружбе»: почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ» была опубликована на сайте РБК 10 декабря. В материале рассказывается о поставщике Росгвардии – мясокомбинате «Дружба народов», который завышал цены на продукцию. Ссылаясь на свои источники, портал сообщил, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против предприятия. Поводом для этого стало обращение Федеральной службы безопасности.

«В публикации был допущен целый ряд грубых неточностей, из-за чего ситуация с государственными закупками в Росгвардии была представлена общественности в абсолютно искажённом виде», — считают в ведомстве.

Росгвардия направила свои претензии в редакцию с просьбой полностью опубликовать своё письмо. Позже на сайте РБК вышел материал «Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов». В ведомстве сочли, что в нём много «грубых ошибок» и «умалчивается важная информация». После чего Росгвардия объявила о намерении судиться с журналистами.