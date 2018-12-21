В Финляндии сгорел отель, сто человек эвакуированы

В ночь на 21 декабря сгорел отель при горнолыжном курорте Исо-Сюоте в Пудасъярви на севере Финляндии. Ликвидировать пожар удалось только к обеду, здание наполовину уничтожено огнём. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

Пламя заметили работники курорта. Они разбудили персонал и начали выводить гостей. По данным спасательной службы, никто не пострадал, с территории было эвакуировано около 100 человек. Постояльцев принял соседний отель.

Владельцы подсчитывают ущерб. Точная сумма пока не называется, но очевидно, что убытки значительные — все номера на Рождество и новогодние прадники были забронированы. В отеле, который специализируется также на зимних развлечениях вроде езды на оленьей или собачьей упряжке и сафари на снегоходах, ждали гостей со всей Европы.