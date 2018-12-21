Цена нефти на торгах упала до показателей сентября 2017 года

Котировки на «черное золото» падают третью торговую сессию подряд, несмотря на заверения ОПЕК о временном характере спада.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала на торгах на Межконтинентальной бирже ICE ниже 53 долларов. Последний раз такие низкие показатели были в сентябре 2017 года.

По данным на 14:50 мск, за баррель Brent с поставкой в феврале 2019-го дают 52,9 доллара.

Аналитики сходятся во мнении, что снижение стоимости нефти связано с опасениями рынка в связи с возможным переизбытком предложения сырья, вызванным увеличением запасов и ростом производства в США. При этом ОПЕК сокращает добычу, чтобы нормализовать ситуацию. 7 декабря была достигнута договоренность участников Организации стран – экспортёров нефти. Совокупно они согласились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия в рамках этой сделки снизит уровень добычи на 228 тысяч баррелей в сутки. 19 декабря ОПЕК в очередной раз пообещал рост стоимости нефти, отметив, что нынешнее падение – временное.