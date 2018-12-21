В Госдуме предложили при замене прав проверять водителей «на идиота», чтобы выявить зазнавшихся

Автомобилистов с многолетним стажем, меняющих водительские права по истечении их срока, предложили проверять на уважительное отношение к другим участникам движения по аналогии с «тестом на идиота» (Idiotentest), который проводится в Германии. Такую идею высказал член комитета Госдумы ФС РФ по транспорту и строительству Александр Васильев.

Комментируя предложение о введении повторной сдачи экзамена на знание ПДД при замене водительских прав, парламентарий отметил, что в то время как начинающие водители попадают в ДТП без тяжелых последствий, автомобилисты со стажем более семи лет нередко становятся участниками смертельных аварий из-за чрезмеренной уверенности в своих навыках, пишет 21 декабря Агентство городских новостей «Москва».

«Процедура прохождения экзамена по знаниям правил дорожного движения должна быть, конечно, бесплатной неограниченное количество раз. И на мой взгляд, может быть, какие-то должны подгружаться вопросы характера такого человеческого, уважительного отношения к другим участникам движения. У немцев это называется Idiotentest – тест на идиота. Это очень грубо, конечно, звучит, но в целом это понимание того, не считает ли себя человек, который 10 лет проехал на машине, таким всезнающим и суперводителем и не ведет ли он себя по отношению к другим участникам движения с превосходством», – сказал Васильев.

По словам депутата, в экзаменационные билеты нужно включить не только вопросы на знание ПДД, «но и какие-то вещи, связанные с психологией и отношением к другим участникам движения».

О повторном экзамене на знание правил дорожного движения для водителей при замене прав задумались в ГИБДД. Глава ведомства Михаил Черников идею поддержал, но отметил, что на это потребуются большие ресурсы, а также добавил, что такую проверку можно сделать добровольной.