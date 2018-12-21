Петербуржцы проиграли суд со Смольным из-за незаконной дороги в Новом Мурино. Зато к проезду появился интерес у прокуратуры

Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований шести горожан: жители Петербурга через суд хотели обязать комитет по контролю за имуществом демонтировать незаконную дорогу в Новом Мурино. Об этом 21 декабря «Фонтанке» сообщил один из истцов.

После начала судебного процесса несогласованным проездом заинтересовались в правоохранительных органах: нескольких инициативных жителей пригласили на беседу в районную прокуратуру. В разговоре по видеосвязи участвовал прокурор города Сергей Литвиненко. Правоохранители не дали никаких обещаний новоохтинцам, а лишь выслушали их историю.

Асфальтированный проезд, появившийся в начале июня 2018 года, поссорил жителей ЖК «Новое Мурино» и ЖК «Новая Охта». Он позволяет новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, но провоцирует утренние пробки для новоохтинцев, по мнению которых, он вдобавок опасен для местных школьников. Кроме того, незаконная дорога проходит по территории Петербурга, затрагивая 4 земельных участка, на одном из которых должны построить школу.

Жители «Новой Охты» неоднократно обращались в местные органы власти с требованием демонтировать проезды, но Смольный все время находил причины для отказа. Последним обещанием от городских властей было решить судьбу дороги после 7 декабря.

В то же время жители «Нового Мурино» настаивают на том, чтобы власти организовали строительство нового проезда от их жилкомплекса. В августе муниципальные власти закрыли движение по улице Садовой, а оставшаяся улица Школьная слишком мала, чтобы выдержать утренний трафик, который возникает у 15-тысячного микрорайона. При этом власти Ленобласти заверяют новомуринцев, что никто не снесет незаконную дорогу до тех пор, пока не появится её дублер.