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Общество
21.12.2018 14:32
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СМИ: Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон»

Американской разведке стало известно об успешных тестах российской гиперзвуковой ракеты морского базирования.

«Успешные испытания [ракет] на прошлой неделе показали, что русские смогли добиться устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия», – цитирует  свой источник в разведке США телеканал CNBC.

Запущенная 10 декабря ракета смогла развить скорость в 8 Маха, что выше скорости звука в 8 раз. C 2015 года российские военные, по данным американцев, провели минимум пять тестов «Циркона».

В США полагают, что вооруженные силы России могут начать серийное производство в 2021 году, что позволит принять «Циркон» на вооружение к 2022 году.

Крылатые ракеты «Циркон» (3М22) разрабатываются в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» как минимум с 2011 года. Согласно открытой информации, дальность ракеты может составить до 400 километров, а скорость полета примерно в пять раз превысит скорость звука. Испытания начались  в 2016 году. В ответ на российскую разработку в США задумались о модернизации собственной системы ПВО.

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