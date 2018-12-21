Обвиняемую по делу «Нового величия» 18-летнюю Аню Павликову отправили в клинику неврозов

В психоневрологическую больницу госпитализировали 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову. Лечение продлится в течение двух недель, на это время с девушки снимут браслет ФСИН, рассказала адвокат Ольга Карлова.

«Ее поместили в клинику неврозов для лечения. У нее не было обострения, это плановая госпитализация — мы ее очень долго не могли добиться. Мы очень благодарны и [главе Совета по правам человека Михаилу] Федотову, и [омбудсмену Татьяне] Москальковой, они везде писали, везде добивались», — цитирует Карлову «Новая газета».

Адвокаты Павликовой раньше просили у суда изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Юристы жаловались, что врачи из-за браслета ФСИН, который обязана носить девушка, отказывались ее лечить. Устройство мешало сделать кардиограмму и МРТ.

Фигурантку дела об экстремистском сообществе «Новое величие» заключили под стражу еще в марте 2018-го, под давлением общественности позже ее перевели из СИЗО под домашний арест.