Регистрацию за 25 евро на рейсы «Победы» прокуратура считает незаконной. К перевозчику подан иск

Авиакомпания «Победа» стала ответчиком по иску прокуратуры, считающей незаконным сбор 25 евро с пассажира за регистрацию в иностранных аэропортах.

Как сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура 21 декабря, причиной обращения в суд стали неправомерные требования авиакомпании «Победа» к пассажирам.

«В правилах перевозки, размещенных на официальном сайте авиакомпании, для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств. В суд направлено исковое заявление о признании требования незаконным и исключения его из правил», – говорится в сообщении прокуратуры.

Иск зарегистрировал Щербинский районный суд Москвы, дата рассмотрения еще не назначена.

Проверка «Победы» началась после жалоб пассажиров, вынужденных оплачивать сбор при вылете из иностранных аэропортов.

Платную услугу регистрации на рейс за рубежом перевозчик ввел с 29 октября 2018 года.

Регистрация на рейсы «Победы» онлайн бесплатна. Но, по словам читателей «Фонтанки», сайт перевозчика не всегда дает эту возможность, и они вынуждены ехать в аэропорт без распечатанного посадочного талона и оплачивать сбор 25 евро за пассажира.

В пресс-службе «Победы» на запрос «Фонтанки» уточнили, что бесплатной регистрации в аэропортах не существует. В России стоимость услуги компании включают в билет. Мировая практика лоукост-перевозок позволяет выбирать между регистрацией онлайн и платой из своего кармана в аэропорту. С иском компания не согласна и обещает отстаивать право клиентов на выбор:

«Мы считаем неправильным включать в тариф стоимость услуги регистрации. Сейчас уже около 85% всех клиентов «Победы», вылетающих из зарубежных аэропортов, бесплатно регистрируются онлайн. В ближайшее время ожидаем увеличения этой доли до 95 %. Введение платы за регистрацию в зарубежных аэропортах – это мотивация клиентов к самостоятельной регистрации для сокращения расходов авиакомпании. Эта мера позволила «Победе» не повышать цены на перелет из-за резкого роста стоимости авиатоплива в 2018 году».