В екатеринбургском банке сделали «валютную» ёлку из 1,2 млн долларов и 1,1 млн евро. От клиентов её охраняют

Сотрудники банка «Нейва» в Екатеринбурге оригинально подошли к праздничному декору офиса. К новогоднему настроению добавили профессионального и собрали ёлку стоимостью в 168 млн рублей. Говорят, начальству понравилось.

Как пишет 21 декабря портал E1, фотографию новогоднего дерева из пачек евро и долларов прислали на конкурс лучших офисных ёлок, который объявила редакция. В банке заверили, что деньги «конечно, настоящие», и недостатка материала в отделении не наблюдалось. На конус в восемь ярусов пошли 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро.

Оценить размах можно разве что по фотографии. Денежное дерево выставили во внутреннем помещении центрального офиса на улице Чапаева. Посторонних к нему не пускают. Как уточнили в банке изданию Znak.com, символ года будет разбит, как только клиентам понадобится наличность, так что долгой жизни у ёлки не будет. Пока же она тщательно охраняется и радует начальство, «откуда всё и идёт».