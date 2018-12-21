В екатеринбургском банке сделали «валютную» ёлку из 1,2 млн долларов и 1,1 млн евро. От клиентов её охраняют
Сотрудники банка «Нейва» в Екатеринбурге оригинально подошли к праздничному декору офиса. К новогоднему настроению добавили профессионального и собрали ёлку стоимостью в 168 млн рублей. Говорят, начальству понравилось.
Как пишет 21 декабря портал E1, фотографию новогоднего дерева из пачек евро и долларов прислали на конкурс лучших офисных ёлок, который объявила редакция. В банке заверили, что деньги «конечно, настоящие», и недостатка материала в отделении не наблюдалось. На конус в восемь ярусов пошли 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро.
Оценить размах можно разве что по фотографии. Денежное дерево выставили во внутреннем помещении центрального офиса на улице Чапаева. Посторонних к нему не пускают. Как уточнили в банке изданию Znak.com, символ года будет разбит, как только клиентам понадобится наличность, так что долгой жизни у ёлки не будет. Пока же она тщательно охраняется и радует начальство, «откуда всё и идёт».
Та-дам! Самую дорогую ёлку Екатеринбурга – в студию! Стоимость нашего деревца – $1,2 млн.+ 1,1млн Евро! 🎉 Воистину, бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и… как выглядит куча денег 😉 А еще это Ёлка Желаний! Лайкни, и твое желание сбудется! 😎