На дамбе закрыли стихийные парковки. «Корюшатники» собирают подписи под протестной петицией

Петербургские рыбаки отстаивают парковку по обеим сторонам дамбы. Обсуждение из профильных сообществ в соцсетях вылилось в петицию и сбор подписей. Дирекция комплекса защитных сооружений мотивировала перекрытие заботой о безопасности.

Петиция, размещенная на сайте Change.org меньше суток назад, к 21 декабря собрала чуть больше четырехсот подписей. Призыв к общественности вылился из профильных групп в соцсетях, где рыбаки-«корюшатники» (так промысловики называют сами себя) обычно обсуждают снасти и лучшие места для ловли. Накануне они начали делиться неприятными для себя новостями – парковки на судопропускных сооружениях по северной и южной сторонам дамбы перегородили шлагбаумами, вдоль дороги появился частокол из бетонных блоков. В петиции авторы называют себя «ответственными людьми», а «не какими-то там алкоголиками», которые не ловят «рыбу килограммами» и не «используют запрещенные к вылову орудия лова». Парковка для них – место встречи и пункт разгрузки оборудования, с которым они дальше идут «долгие километры до заветных мест».

В обсуждении рыбаки предполагали, что запрет связан с ограничениями выхода на лед до 15 января, до этого времени подледная рыбалка в Петербурге карается штрафом в две тысячи рублей, который по инициативе городского парламента вскоре может быть увеличен.

Однако как рассказали «Фонтанке» в дирекции КЗС, перекрытие не носит временного характера. Закрыть стихийные парковки было решено из-за угрозы безопасности дорожного движения, порчи газона, барьеров и откосов. «Эта вынужденная мера связана с исполнением действующего законодательства по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры и антитеррористической защищенности», – отчеканили в дирекции и отметили, что региональное управление ГИБДД согласовало установку блоков и шлагбаумов.

Напомнили в дирекции КЗС и про КоАП – парковка в запрещенных местах грозит эвакуацией машины и штрафом.