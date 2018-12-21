На развязке КАД с ЗСД и Дачным будут менять дорожные знаки. Два съезда перекроют до утра

Движение по двум съездам на развязке кольцевой автодороги, Западного скоростного диаметра и Дачного проспекта в ночь на 22 декабря перекроют на семь часов. Там будут менять на П-образных опорах над трассой дорожные знаки индивидуального проектирования.

Как сообщает 21 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения вводятся с 23:00 21 декабря до 6:00 22 декабря. На это время будут полностью перекрыты съезды с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и внешнее кольцо КАД.

На месте работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик – ООО СПК «Зелёный город».