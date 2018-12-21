Обязательна ли в школах внеурочная деятельность для учеников?

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На вопрос отвечают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Васильев и Елена Парасоцкая.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона "Об образовании в РФ" (далее – Закон N 273-ФЗ) обучающиеся обязаны, в частности, добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку и выполнять задания.

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Закона N 273-ФЗ обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.

В силу Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального, основного и среднего общего образования, основная образовательная программа, помимо прочего, реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Как указано в п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При этом часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.

В то же время согласно позиции Министерства просвещения РФ, изложенной в письме от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216, план внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным планом является частью основной образовательной программы образовательной организации и обязателен к исполнению.

Таким образом, поскольку обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, составной частью которой является внеурочная деятельность, полагаем, что внеурочная деятельность в школе является обязательной.

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